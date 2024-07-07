Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Tradisi Unik Malam 1 Suro di Indonesia, Kirab Kebo Bule hingga Cuci Keris Pusaka

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |06:01 WIB
6 Tradisi Unik Malam 1 Suro di Indonesia, Kirab Kebo Bule hingga Cuci Keris Pusaka
Ilustrasi cuci keris malam 1 Suro (Okezone.com)
A
A
A

MALAM 1 Suro dianggap sakral atau keramat di kalangan masyarakat Jawa. Berbagai ritual dan tradisi unik digelar pada momentum yang bertepatan dengan malam 1 Muharram dalam kalender Hijriah atau Tahun Baru Islam.

Malam 1 Suro atau Sura kali ini jatuh pada Sabtu 6 Juli 2024 malam. Tradisi memperingati malam 1 Suro dalam budaya masyarakat Jawa dilakoni turun temurun, menggabungkan ritual kebudayaan dengan nilai keagamaan.

Masyarakat Jawa percaya bulan Suro adalah waktu suci, sehingga berbagai ritual dilakukan dengan penuh hikmat. Beragam tradisi berbeda di setiap daerah menambah kekayaan budaya ini, semuanya bermakna mendalam dan penting bagi masyarakat yang melaksanakannya.

Masyarakat Jawa memanfaatkan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, memohon ampunan, dan berharap mendapatkan berkah serta perlindungan dalam menjalani tahun yang baru.

Berikut adalah beberapa tradisi malam 1 Suro di Indonesia khususnya Pulau Jawa dirangkum dari Wikipedia dan beberapa sumber lain :

1. Kirab Pusaka Keraton di Solo

Di Solo, perayaan Satu Suro diwarnai dengan ritual Jamas dan Kirab Pusaka Keraton. Dalam kirab ini, beberapa ekor kebo bule yang dijuluki Kebo Kyai Slamet ikut serta.

Acara Kirab Kebo Bule dimulai dari Keraton Solo pada jam 12 malam dan mengelilingi beberapa protokol di kota Solo, diiringi oleh punggawa istana dan para pasukan istana.

2. Babad Cirebon dan pencucian benda pusaka

Malam 1 Suro diperingati oleh Keraton Kanoman dengan menggelar pembacaan Babad Cirebon atau mengulang Sejarah Cirebon.

Peringatan malam 1 Suro dilanjutkan dengan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

3. Ritual Samas di Yogyakarta

Ritual Samas dilaksanakan untuk mengenang Maheso Suro yang dipercaya telah mendatangkan kemakmuran bagi warga di pesisir pantai selatan. Tradisi ini sering digelar di Yogyakarta khususnya Bantul.

4. Ledug Suro di Magetan

Ledug Suro diperingati dengan upacara Andum Berkah Bolu Rahayu. Masyarakat Magetan meyakini bahwa memakan bolu rahayu yang telah diberkati dengan doa-doa bisa digunakan sebagai obat, pelaris, dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
