Pemerintah Angkat Kebudayaan yang Hampir Punah di Jambi

JAKARTA – Pamong Budaya Ahli Utama Kemendikbudristek, Siswanto mengungkapkan, berupaya untuk mengangkat kebudayaan di Indonesia. Pagelaran Festival Suku Batin IX yang menyajikan lomba memasak Brengkes Ikan ini dianggap memiliki peran penting dalam melestarikan sebuah kebudayaan.

“Pagelaran di Desa Muaro Singoan dalam rangka Kenduri Swarnabhumi bisa mengangkat kebudayaan yang hampir punah,” ujar Siswanto dalam siaran persnya, Sabtu (20/7/2024).

Festival tersebut, sambung Siswanto, menjadi ajang masyarakat saling berinteraksi dan bergotong royong melestarikan nilai-nilai budaya di tengah perkembangan teknologi. Ibu-ibu menggunakan tengkuluk khas Jambi dan berkebaya memasak dengan menggunakan alat-alat tradisional dan kayu bakar seperti yang dilakukan nenek moyang mereka.

"Ini bukan sekadar lomba, tapi juga cara kami melestarikan tradisi memasak dengan cara yang alami dan tradisional," kata Siswanto.

Siswanto menambahkan, memasak menggunakan kayu bakar memberikan rasa yang khas pada masakan yang tidak bisa ditiru alat modern. Lomba memasak, kata dia, menjadi sebuah cara memberikan nilai-nilai sosial dalam berinteraksi antarindividu.

“Kebersamaan adalah kunci dari acara ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Desa Muaro Singoan, Samadani mengatakan, brengkes ikan sendiri adalah hidangan tradisional khas yang terbuat dari ikan-ikan dari Sungai Batanghari, dibaluri sambal tempoyak maupun sambal-sambal lain yang terbuat dari rempah-rempah lokal. Kemudian, dibungkus dengan daun pisang dan dimasak dengan cara dibakar.

“Brengkes ikan adalah salah satu warisan kuliner kita yang kaya akan cita rasa dan juga sejarah,” katanya.

Samadani mengungkapkan, bahwa setiap daerah di Jambi memiliki variasi brengkes mereka sendiri dan memasak brengkes ikan pada pembukaan Festival Suku Batin IX merupakan cara menunjukkan kekayaan budaya kuliner yang dimiliki. Lomba masak brengkes ikan ini diikuti ibu-ibu dari berbagai desa di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.