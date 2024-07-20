Advertisement
HOME NEWS JATIM

Demokrat Resmi Dukung Adik Mensesneg Pratikno di Pilkada Bojonegoro 2024

Dedi Mahdi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |18:23 WIB
Demokrat Resmi Dukung Adik Mensesneg Pratikno di Pilkada Bojonegoro 2024
A
A
A

BOJONEGORO - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat secara resmi memberikan rekomendasi atau dukungan kepada bakal calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro, dalam pilkada serentak 2024.

Pemberian rekomendasi ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kantor DPP Demokrat yang ada di Jakarta pada Sabtu 20 Juli 2024.

Pemberian rekom terhadap Setyo Wahono - Nurul Azizah ini, diberikan Partai Demokrat bersama dengan 62 rekomendasi, baik dari kabupaten kota maupun provinsi se Indonesia.

"Kami punya harapan besar bahwa Partai Demokrat dalam pilkada tahun 2024 ini, selain di kabupaten/kota kami juga fokus untuk mempersiapkan kandidat-kandidat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur," terangnya, sabtu (20/7/24).

Pemberian rekomendasi ini kemudian diterima langsung oleh bakal calon bupati Bojonegoro yang diusung Partai Demokrat, yaitu Setyo Wahono.

Halaman:
1 2
      
