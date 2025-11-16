Kemenag Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya Nusantara

JAKARTA – Ribuan orang mengikuti Ngaji Budaya yang digelar Gedung Serbaguna UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka terdiri dari mahasiswa, penyuluh agama, anggota majelis taklim, dan masyarakat umum.

Menurut Kasubdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Kemenag, Wida Sukmawati, Ngaji Budaya yang digelar pada Sabtu 16 November 2025 itu rangkaian program untuk mendekatkan generasi muda pada ruang dialog agama dan budaya.

"Kami melihat bagaimana pendekatan budaya mampu membuka pintu diskusi yang lebih luas. Lebih dari seribu peserta yang hadir menjadi bukti bahwa anak-anak muda membutuhkan ruang keagamaan yang ekspresif, humanis, dan dekat dengan realitas keseharian mereka,” ujar Wida dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/11/2025).

Ia melihat generasi muda memiliki minat besar ruang edukasi yang menggabungkan agama dan budaya tanpa adanya sekat yang kaku. Dibuktikan dengan mayoritas peserta yang hadir berada dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Ngaji Budaya hadir untuk menghadirkan pendekatan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman. Di era sekarang, generasi muda lebih responsif terhadap media ekspresif seperti seni dan musik, sehingga pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat identitas kebangsaan, merawat keragaman, serta menghindarkan masyarakat dari pola pikir ekstrem.