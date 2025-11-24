Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Vokasi UI Hidupkan Permainan Tradisional sebagai Warisan Budaya Lokal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |20:00 WIB
Cara Vokasi UI Hidupkan Permainan Tradisional sebagai Warisan Budaya Lokal
Cara Vokasi UI Hidupkan Permainan Tradisional sebagai Warisan Budaya Lokal (Ist)
A
A
A

BOGOR - Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Lembur Sawah, Mulyaharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program ini ditujukan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya lokal.

1. Kampung Main

Program bertajuk “Kampung Main: Edukasi Pelestarian Permainan Tradisional” ini digelar sepanjang semester gasal 2025/2026.

Beberapa rangkaian kegiatan diselenggarakan. Kegiatan tersebut adalah workshop permainan tradisional seperti congklak, egrang, engklek, bakiak, dan gobak sodor; pelatihan pembuatan alat permainan, termasuk egrang bambu, bakiak, dan congklak sederhana. 

Kegiatan selanjutnya adalah ruang bermain bersama (playground culture) yang dirancang di area publik kampung sebagai ruang interaksi budaya; sosialisasi nilai budaya permainan tradisional kepada orang tua dan perangkat desa, serta Festival Kampung Main, berupa lomba permainan tradisional untuk anak-anak dan keluarga.

Kegiatan ini melibatkan tiga program studi, yaitu Manajemen Rekod dan Arsip (MRA), Manajemen Bisnis Pariwisata (MBP), dan Hubungan Masyarakat (Humas). Tim melakukan berbagai aktivitas edukasi budaya yang melibatkan anak-anak, orang tua, kader lokal, dan pelaku UMKM. 

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Wiwiet Mardiati, mengatakan program ini tidak hanya fokus pada aktivitas bermain, tetapi juga edukasi lintas generasi.

“Permainan tradisional adalah pintu bagi anak-anak untuk belajar karakter, kerja sama, strategi, dan empati. Melalui program ini, kami ingin menghidupkan interaksi sosial yang kini banyak tergantikan oleh gawai,” ujar Wiwiet, dalam keterangannya, Senin (24/11/2025). 

Selain mendampingi anak-anak, tim pengabdian memberikan pelatihan komunikasi publik kepada kader desa agar kegiatan dapat berkelanjutan, termasuk dokumentasi media, branding sapta pesona di lokasi, strategi publikasi lokal, dan pelibatan komunitas. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183972/kemenag-vW9Q_large.jpg
Kemenag Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/337/3103598/tradisi_indonesia-H6Mw_large.jpg
Peluncuran Platform 'Akal Lokal' Jelajahi Pengetahuan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3038008/mengenal-ritual-muwon-namo-di-jambi-yang-lama-hilang-oZ83voPVaJ.jpg
Mengenal Ritual Muwon Namo di Jambi yang Lama Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/340/3037135/pemerintah-angkat-kebudayaan-yang-hampir-punah-di-jambi-ihN3mexz7J.jpg
Pemerintah Angkat Kebudayaan yang Hampir Punah di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030712/6-tradisi-unik-malam-1-suro-di-indonesia-kirab-kebo-bule-hingga-cuci-keris-pusaka-l9CRExEocH.jpg
6 Tradisi Unik Malam 1 Suro di Indonesia, Kirab Kebo Bule hingga Cuci Keris Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/512/3028602/jaga-warisan-budaya-pemerintah-harap-keroncong-jadi-tuan-rumah-di-negeri-sendiri-RTv4Xmd1sb.jpg
Jaga Warisan Budaya, Pemerintah Harap Keroncong Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement