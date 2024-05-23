Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Boks Tabrak Belakang Truk di KM 97 Tol Cipularang Purwakarta, Sopir Luka-Luka

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |18:38 WIB
Mobil Boks Tabrak Belakang Truk di KM 97 Tol Cipularang Purwakarta, Sopir Luka-Luka
Kecelakaan lalu lintas di Tol Cipularang. (Foto: Humas Polda Jabar)
BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kilometer (Km) 97 Tol Cipularang arah Bandung ke Jakarta, wilayah Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Kamis, (23/5/2024). Akibat peristiwa itu, sopir mobil boks luka-luka setelah kendaraannya menabrak belakang truk.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, sesaat setelah menerima laporan kecelakaan, polisi mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

 BACA JUGA:

"Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan roda empat, masing-masing mobil Mitsubishi boks dan truk yang tidak tercatat identitasnya karena langsung melanjutkan perjalanan," kata Kabid Humas Polda Jabar.

Kombes Pol Jules menyatakan, berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Kronologi kejadian berawal saat mobil Mitsubishi boks berpelat nomor polisi (nopol) B 9145 TCK yang dikemudikan Rohman Hidayat (48), warga Tasikmalaya, melaju dari arah Bandung ke Jakarta.

BACA JUGA:

Viral Bajaj Terobos Palang Pintu, KRL Terpaksa Berhenti Hindari Tabrakan 

Saat tiba di lokasi kejadian, ujar Kombes Pol Jules, mobil boks menabrak bagian belakang truk yang melaju di arah yang sama.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi mobil Mitsubishi mengalami luka luka," ujar Kombes Pol Jules.

Halaman:
1 2
      
