Kecelakaan di Depan Rumah Sakit, Mahasiswa 19 Tahun Ini Tewas Mengenaskan

GUNUNG KIDUL - YGEM, mahasiswa asal Dusun Putat II, RT/RW 035/009 Kalurahan Putat Kapanewon Patuk, Gunungkidul tewas di rumah sakit Nur Rohmah Playen. Pemuda berumur 19 tahun ini mendapat perawatan usai mengalami kecelakaan tunggal di depan rumah sakit tersebut.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Gunungkidul, Iptu Darmadi menuturkan peristiwa naas ini terjadi di Jalan Wonosari - Yogyakarta, tepatnya di Dusun Jamburejo, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu (22/5/2024) malam sekira pukul 22.50 WIB.

"Saat itu korban mengendarai Honda Vario Nomor Polisi : AB-2748-MP," kata dia, Kamis (23/5/2024).

Sebelum terjadinya kecelakaan, korban mengendarai sepeda motor beriringan dengan tetangganya, YZ (20) yang melaju mengemudikan kendaraan roda empat. Mereka melaju dari arah Timur/Wonosari menuju ke arah Barat/Yogyakarta.