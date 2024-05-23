Sederet Kecelakaan Maut di Tol Jombang yang Penuh Misteri, Salah Satunya Vanessa Angel dan Suami

JOMBANG - Tol Jombang - Mojokerto kembali memakan korban dua orang tewas dalam kecelakaan bus pariwisata asal Malang. Tercatat ada beberapa kecelakaan maut yang terjadi di wilayah Tol Jombang - Mojokerto, bahkan salah satunya menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah.

Dari catatan yang ada KM 695+600 A, lokasi kecelakaan bus pariwisata Bimario yang menewaskan dua orang rombongan studi tour dari SMP PGRI 1 Wonosari, Malang, tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP) meninggalnya artis Vanessa Angel dan suaminya di KM 672+300 jalur A, Jalan Tol Jombang - Mojokerto, pada Kamis 4 November 2021 lalu.

Saat itu Vanessa dan suaminya tewas seketika usai mobil Pajero Sport dengan Nopol B 1264 BJU, yang dikemudikan supirnya Tubagus Joddy (24), warga Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Bogor, menghantam beton pembatas jalan sisi kiri jalan.

Jauh sebelumnya ruas tol Jombang - Mojokerto baik jalur A yang dari Jombang ke Mojokerto, maupun jalur B dari Mojokerto ke Jombang, kerap kali memakan korban jiwa kecelakaan.

Sebelumnya kecelakaan bus PO Ardiansyah di KM 712 +400 juga terjadi di ruas tol yang sama. Kemudian mundur di tahun 2018 mobil yang dinaiki AKBP Tofik Sukendar, yang masih menjabat Kapolres Tulungagung menabrak sebuah truk saat menyalip dari sisi kanan.

Kecelakaan itu terjadi di KM 716+600 jalur B ruas Tol Jombang - Mojokerto di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan ini membuat mobil Toyota Land Cruiser Nopol AG 908 RS rusak parah.

Kecelakaan yang terjadi pada Kamis 27 September 2018 juga membuat istri AKBP Tofik Sukendar, dan ajudannya bernama Bripda Lutfi tewas seketika di lokasi. Sementara Tofik mengalami luka parah hingga dilarikan ke rumah sakit saat itu.

Penemuan sebuah sosok potongan kaki di Jalan Tol Sumo juga sempat menggegerkan warga. Penemuan kaki ini terjadi di tol Jombang Mojokerto KM 674 +400 tepatnya di Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang.