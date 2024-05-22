Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Bus Pariwisata SMP Malang Tabrak Truk di Tol Jombang Akibatkan Dua Orang Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |19:27 WIB
Detik-Detik Bus Pariwisata SMP Malang Tabrak Truk di Tol Jombang Akibatkan Dua Orang Tewas
Kecelakaan bus dan truk di Jombang (Foto: dok polisi)
A
A
A

MALANG - Kejadian kecelakaan maut bus pariwisata studi tour SMP asal Malang di Tol Jombang, terjadi begitu cepat. Saat itu nyaris seluruh penumpang memang tengah tertidur pulas, ketika bus melaju pulang ke Malang, dari Yogyakarta.

"Berangkat hari Senin malam jam 8 malam, dan kemarin malam itu perjalanan pulang. Kecelakaan kejadiannya itu di Tol Jombang," ucap Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Wonosari, Hartono, dikonfirmasi melalui sambungan telpon, pada Rabu petang (22/5/2024).

Hartono menyatakan, ia tak tahu persis apa yang terjadi sebelum kejadian. Sebab saat itu ia tengah tertidur pulas duduk di kursi belakang sopir. Tapi bus tiba-tiba menabrak bagian belakang truk yang melaju di depannya.

"Jadi posisi semua penumpang sedang tidur karena tengah malam. Jadi enggak ada yang tahu kejadian persisnya seperti apa. Saya sendiri juga tidur, kemudian kaget saat terjadi tabrakan itu," ujarnya.

Dirinya mengaku duduk bersebelahan dengan Edy Kresna Handaka, salah satu korban meninggal dalam kecelakaan maut tersebut. Korban atas nama Edy disebut Hartono, berada di kirinya. Kondisinya meninggal dunia seketika di tempat duduk, dengan luka benturan di kepalanya.

"Saat kejadian Pak Edy duduk di sebelah kiri saya, kita duduk di belakang sopir. Jadi kan di situ asa 3 kursi bersebelahan, jadi saya di sisi kanan yang dekat kaca," terangnya.

Halaman:
1 2
      
