Kecelakaan Bus Rombongan Pelajar SMP Wonosari Diduga Akibat Sopir Mengantuk

JOMBANG - Bus rombongan SMP 1 PGRI Wonosari, Malang, mengalami kecelakaan maut di Tol Jombang - Mojokerto. Akibat kecelakaan ini dua orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Bus mengalami kecelakaan di KM 695 Tol Jombang - Mojokerto, pada pukul 23.45 WIB. Bus pariwisata Bimario dengan nomor polisi W 7422 UP, mengangkut sebanyak 50 orang penumpang. Saat itu, bus usai dari Yogyakarta hendak kembali ke Malang.

Panit PJR 3 Polda Jawa Timur Iptu Subekti menyatakan, dugaan kecelakaan bus pada Selasa malam (21/5/2024) akibat sopir bus mengantuk. Saat itu, bus memang baru saja pulang usai mengantarkan rombongan wisatawan SMP 1 PGRI Wonosari, dari Yogyakarta, pulang ke Malang.

"Dugaan awal driver mengantuk sehingga mengakibatkan bus tersebut tersebut oleng ke kiri, dan menabrak truk yang memuat gerabah," ucap Iptu Subekti, dikonfirmasi pada Rabu pagi (22/5/2024).

Bus saat itu disebut Subekti, membawa 50 orang di dalamnya. Di mana, dua korban dipastikan meninggal dunia di lokasi kejadian, lima orang luka berat, 25 orang luka ringan, sisanya 33 siswa dinyatakan selamat.

"Dua orang yang meninggal dunia di TKP, lima orang luka berat dan 25 orang luka ringan, sisanya selamat," tukasnya.

(Arief Setyadi )