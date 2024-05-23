Minimarket di Karawang Dibobol Maling, Uang Rp20 juta Dalam Brankas Raib

KARAWANG - Sebuah minimarket di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dibobol kawanan maling. Para pelaku berhasil menggondol uang sekitar Rp20 juta dari brankas, dan puluhan bungkus rokok yang dipajang di etalase. Polisi masih memburu para pelaku yang diduga sudah pengalaman membobol brangkas.

Kapolsek Cikampek Kompol Aries Riyanto mengatakan, kejadian pencurian yang dilakukan kawanan maling terjadi pada Rabu (22/5/24) malam minimarket tutup. Pelaku membobol atap toko kemudian turun ke bawah. Sampai di dalam kemudian para pelaku membobol brankas tempat menyimpan uang hasil penjualan.

"Mereka membobol brankas dengan pemanas api dan gas tabung kecil melubangi bagian atas brangkas. Uang Rp20 juta di dalam brangkas dibawa mereka," kata Aries Riyanto, Kamis (23/5/2024).

Menurut Aries, selain mengambil uang dalam brankas sebesar Rp 20 juta para pelaku juga mengambil puluhan bungkus rokok dan makanan kecil. Namun sejumlah makanan kecil tidak semua dibawa karena berjatuhan dan ditinggalkan oleh para pelaku.