Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Minimarket di Karawang Dibobol Maling, Uang Rp20 juta Dalam Brankas Raib

Nila Kusuma , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |14:45 WIB
Minimarket di Karawang Dibobol Maling, Uang Rp20 juta Dalam Brankas Raib
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

KARAWANG - Sebuah minimarket di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dibobol kawanan maling. Para pelaku berhasil menggondol uang sekitar Rp20 juta dari brankas, dan puluhan bungkus rokok yang dipajang di etalase. Polisi masih memburu para pelaku yang diduga sudah pengalaman membobol brangkas.

Kapolsek Cikampek Kompol Aries Riyanto mengatakan, kejadian pencurian yang dilakukan kawanan maling terjadi pada Rabu (22/5/24) malam minimarket tutup. Pelaku membobol atap toko kemudian turun ke bawah. Sampai di dalam kemudian para pelaku membobol brankas tempat menyimpan uang hasil penjualan.

"Mereka membobol brankas dengan pemanas api dan gas tabung kecil melubangi bagian atas brangkas. Uang Rp20 juta di dalam brangkas dibawa mereka," kata Aries Riyanto, Kamis (23/5/2024).

Menurut Aries, selain mengambil uang dalam brankas sebesar Rp 20 juta para pelaku juga mengambil puluhan bungkus rokok dan makanan kecil. Namun sejumlah makanan kecil tidak semua dibawa karena berjatuhan dan ditinggalkan oleh para pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187//penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957//jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement