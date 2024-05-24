Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Prajurit TNI AU Tak Bisa Terbang

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |05:17 WIB
Humor Gus Dur: Prajurit TNI AU Tak Bisa Terbang
Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur)/foto: dok Okezone
A
A
A

PRESIDEN keempat Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok jenaka. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) satu ini sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya. Menariknya humor-humor Gus Dur penuh makna.

Di suatu hari, seorang Asisten Gus Dur yang bertugas di Istana Negara berlatarbelakang anggota TNI Angkatan Laut. Namun, belakangan diketahui ia tidak bisa berenang.

Ia sering digoda dan diusili oleh para ajudan Presiden. Ada saja keusilan yang membuatnya kebat-kebit dag-dug-dug di hadapan Gus Dur. Nah tiba saat ‘ngerjain’.

"Lapor Pak Presiden, ini lho ajudan bapak, masak TNI Angkatan Laut kok nggak bisa berenang," ujar ajudan Gus Dur yang lain seperti dilansir dari nu.or.id.

Otomatis saja, ajudan TNI AL tersebut langsung tegang, melotot, tak menyangka bila ada yang bertindak nekat lapor hal-hal sensitif Presiden Gus Dur pun merespon dengan nada datar-datar saja.

Gus Dur menjawab, "Lha itu, ada dari Angkatan Udara juga nggak bisa terbang kok," Dan orang-orang yang ada disekitar tertawa terbahak-bahak dengan jawaban Gus Dur.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
humor gus dur Gus Dur TNI AU
