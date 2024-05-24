Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ada Letusan di Kawah Nirwana Souh Lampung Barat, Ini Imbauan BKMG

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:01 WIB
Ada Letusan di Kawah Nirwana Souh Lampung Barat, Ini Imbauan BKMG
Kawah Nirwana meletus (foto: dok tangkapan layar)
A
A
A

LAMPUNG BARAT - Terjadi letusan yang menyebabkan suara gemuruh dan kepulan asap tebal di Kawah Nirwana Souh Lampung Barat, Jum'at (24/5/2024).

Erupsi Kawah Nirwana terjadi sekitar pukul 08.30 WIB dengan titik lokasi 5°14'14.26"S - 104°15'33.48"E (51,61 km Barat – Barat Laut dari Pos SAR Tanggamus Lampung), dengan ketinggian erupsi mencapai 25 Meter. Adapun jarak antara lokasi Erupsi ke pemukiman warga terdekat berjarak 3-4 kilometer.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Provinsi Lampung dalam rilis resminya menerangkan, letusan yang terjadi ini diakibatkan oleh adanya gempa vulkanik di wilayah tersebut.

BPBD Lampung Barat mencatat, erupsi yang terjadi hari ini cukup besar dan biasa terjadi di kawah nirwana. Namun meski begitu, masyarakat diimbau untuk tidak melalukan aktivitas di sekitar kawah untuk mengantisipasi erupsi susulan.

"Letusan terjadi sebanyak 3 kali pagi ini mengeluarkan suara gemuruh hingga menghempaskan asap tebal yang cukup tinggi," ujar prakirawan PVMBG Lampung, Andi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/5/2024).

Menurut Andi, fenomena ini termasuk ke dalam gempa vulkanik, maka dari itu, masyarakat diimbau untuk dapat memantau akun @pvmbg_ dan @kabargeologi untuk mendapat perkembangan serta informasi lanjutan.

Gempa vulkanik adalah jenis gempa bumi yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Ketika isi bumi naik menuju permukaan, tekanan yang dihasilkan dapat menyebabkan retakan pada batuan sekitarnya, yang kemudian menimbulkan getaran atau gempa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/340/3095225//harimau_sumatera_terperangkap_box_trap-MTnV_large.jpg
Harimau Sumatera yang Diduga Serang Warga hingga Meninggal di Lampung Terperangkap Box Trap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement