Ada Letusan di Kawah Nirwana Souh Lampung Barat, Ini Imbauan BKMG

LAMPUNG BARAT - Terjadi letusan yang menyebabkan suara gemuruh dan kepulan asap tebal di Kawah Nirwana Souh Lampung Barat, Jum'at (24/5/2024).

Erupsi Kawah Nirwana terjadi sekitar pukul 08.30 WIB dengan titik lokasi 5°14'14.26"S - 104°15'33.48"E (51,61 km Barat – Barat Laut dari Pos SAR Tanggamus Lampung), dengan ketinggian erupsi mencapai 25 Meter. Adapun jarak antara lokasi Erupsi ke pemukiman warga terdekat berjarak 3-4 kilometer.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Provinsi Lampung dalam rilis resminya menerangkan, letusan yang terjadi ini diakibatkan oleh adanya gempa vulkanik di wilayah tersebut.

BPBD Lampung Barat mencatat, erupsi yang terjadi hari ini cukup besar dan biasa terjadi di kawah nirwana. Namun meski begitu, masyarakat diimbau untuk tidak melalukan aktivitas di sekitar kawah untuk mengantisipasi erupsi susulan.

"Letusan terjadi sebanyak 3 kali pagi ini mengeluarkan suara gemuruh hingga menghempaskan asap tebal yang cukup tinggi," ujar prakirawan PVMBG Lampung, Andi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/5/2024).

Menurut Andi, fenomena ini termasuk ke dalam gempa vulkanik, maka dari itu, masyarakat diimbau untuk dapat memantau akun @pvmbg_ dan @kabargeologi untuk mendapat perkembangan serta informasi lanjutan.

Gempa vulkanik adalah jenis gempa bumi yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Ketika isi bumi naik menuju permukaan, tekanan yang dihasilkan dapat menyebabkan retakan pada batuan sekitarnya, yang kemudian menimbulkan getaran atau gempa.