Pilgub Sulteng, Elektabilitas Rusdy Mastura Masih Tertinggi

JAKARTA - Lembaga Survei Skala Data Indonesia menggelar hasil survei terbarunya terkait dinamika di Pilgub Sulteng 2024. Hasilnya, elektabilitas petahana Rusdy Mastura disimpulkan masih yang tertinggi.

“Survei ini memotret banyak hal, mulai dari tingkat kepuasan publik, masalah yang menjadi perhatian Masyarakat dan termasuk persaingan electoral jelang Pilgub,” ujar Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam, Sabtu (25/5/2024).

Sementara itu tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintah Rusdy Mastura masih lumayan bagus diangka 52,2 persen. Sementara isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemiskinan, pengangguran, KKN, harga kebutuhan pokok, hingga infrastruktur.

