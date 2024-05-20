Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilkada 2024, Perindo Sulteng Ungkap Alasan Dukung Rusdy Mastura dan Hadiyanto Rasyid

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |15:35 WIB
Pilkada 2024, Perindo Sulteng Ungkap Alasan Dukung Rusdy Mastura dan Hadiyanto Rasyid
Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara (Foto: Jemmy Hendrik)
A
A
A

PALU - DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar kegiatan fun walk Sangganipa. Pada momentum tersebut, Perindo Sulteng mengajak masyarakat mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid di Pilkada 2024.

Dukungan itu dengan mengumpulkan delapan ribu warga Kota Palu dalam kegiatan fun walk Sangganipa.

”Jalan santai ini untuk mengajak masyarakat untuk tetap mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid di Pilkada 2024 mendatang,” kata Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara, Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement