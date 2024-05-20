Pilkada 2024, Perindo Sulteng Ungkap Alasan Dukung Rusdy Mastura dan Hadiyanto Rasyid

PALU - DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar kegiatan fun walk Sangganipa. Pada momentum tersebut, Perindo Sulteng mengajak masyarakat mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid di Pilkada 2024.

Dukungan itu dengan mengumpulkan delapan ribu warga Kota Palu dalam kegiatan fun walk Sangganipa.

”Jalan santai ini untuk mengajak masyarakat untuk tetap mendukung Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadiyanto Rasyid di Pilkada 2024 mendatang,” kata Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara, Minggu (19/5/2024).