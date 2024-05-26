Perindo Sulteng Kumpulkan Pengurus DPD hingga DPRt di Sigi untuk Penguatan Jelang Pilkada 2024

SULTENG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Sulawesi Tengah bersama Ketua DPP organisasi dan kaderisasi Perindo Ronny Tanusaputra mengumpulkan seluruh pengurus DPD, DPC dan DPRt Kabupaten Sigi.

Hal itu dilakukan demi perkuat struktur untuk pilkada 2024 dengan memilih Rusdy Mastura sebagi kandidat Gubernur Sulteng.

Setelah menjalani pemilihan umum beberapa waktu silam, kini pengurus DPW Sulteng bersama Ketua DPP organisasi dan kaderisasi Perindo kembali menggelar rapat untuk menghadapi pemilihan kepala daerah nanti.

Ketua DPW Sulteng Mahfud Masuara mengatakan saat ini giliran DPD Perindo Sigi yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan materi memperkuat struktur menghadapi pilkada mendatang.