Rumah Dinas Walkot Medan Bobby Kemalingan, Benarkah Uang Miliaran Raib?

MEDAN - Rumah Dinas Wali Kota Medan di Jalan Sudirman, Kota Medan, dikabarkan kemalingan. Kabar tersebut terungkap lewat salah satu unggah video berdurasi sekitar 30 detik yang beredar di media sosial.

Kabar tersebut kemudian viral dan banyak dikomentari warganet. Banyak warganet yang heran mengapa rumah dinas Wali Kota Medan bisa kemalingan. Padahal penjagaan di rumah yang kini ditempati menantu presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, diketahui cukup ketat dengan melibatkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

BACA JUGA:

Dari video yang viral itu, disebut pula bahwa akibat aksi sang maling, berbagai pecahan mata uang dengan nilai total miliaran Rupiah milik sang Wali Kota, hilang. Aksi maling itu terjadi saat Bobby dan keluarganya tengah menjalankan ibadah umrah ke tanah suci pada awal Mei 2024.

"Medan memang sudah benar-benar gak aman. Rumah Wali Kota yang dijaga ketat pun bisa kemalingan, apalagi rumah kami-kami rakyat jelata ini," kata @DheRegar di aplikasi X.

BACA JUGA:

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy Jhon Sahala Marbun melalui Kasi Humas Polrestabes Medan, Iptu Nizar Nasution, membenarkan adanya laporan kasus pencurian yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Medan. Namun ia membantah barang yang hilang adalah uang senilai miliaran Rupiah.