Perindo Perkuat Struktur di Sigi untuk Hadapi Pilkada 2024

SIGI - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Ronny Tanusaputra mengumpulkan seluruh pengurus DPD, DPC dan DPRT Perindo Kabupaten Sigi, Minggu 26 Mei 2024.

Tujuannya untuk memperkuat struktur untuk menghadapi Pilkada 2024. Perindo memilih kadernya Rusdy Mastura sebagai bakal kandidat gubernur Sulteng.

Ketua DPW Perindo Sulteng, Mahfud Masuara mengatakan bahwa saat ini giliran DPD Perindo Sigi yang mendapatkan materi memperkuat struktur menghadapi pilkada mendatang.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Ronny Tanusaputra menyampaikan bahwa saat ini Sigi belum memutuskan siapa yang akan diusung di Pilkada 2024.

Namun untuk Pilgub Sulteng 2024 sudah ditunjuk Rusdy Mastura, kader terbaik Perindo untuk berkompetisi.

Perindo mendapatkan 2 kursi DPRD di Sigi pada Pemilu 2024. Seluruh Sulteng, Perindo memiliki 24 kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota.

(Salman Mardira)