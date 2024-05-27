Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terungkap! Pelaku Pungli Pembuatan KTP dan KK di Malang Raup Jutaan Rupiah Sebulan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |20:13 WIB
Terungkap! Pelaku Pungli Pembuatan KTP dan KK di Malang Raup Jutaan Rupiah Sebulan
Polisi ungkap kasus pungli pembuatan KTP dan KK di Malang (Foto : MPI/Avirista M)
A
A
A

MALANG - Aksi pungutan liar (pungli) dan suap pembuatan dokumen kependudukan yang menyeret oknum pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Malang, tidak hanya pada kepengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Hal ini terungkap dari Unit Pemberantasan Pungutan Sapu Bersih Pungutan Liar (UPP Saber Pungli).

Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat menyatakan, dari hasil penyelidikan dan penggeledahan di rumah tersangka Kantor Dispendukcapil Kabupaten Malang, didapat fakta bahwa pelaku juga melakukan pungutan liar kepengurusan dokumen Kartu Keluarga (KK). Di mana keduanya berhasil bekerjasama mencetak dokumen kependudukan per bulan hingga 230 dokumen KTP dan KK.

"Sejak beroperasi sekitar Januari hingga kemarin lebih 200 KTP, yang dicetak, dan lebih dari 30 eksemplar kartu keluarga per bulannya, yang dicetak dibuat," ucap Gandha Syah Hidayat, saat rilis di Mapolres Malang, Kepanjen, Senin (27/5/2024).

Gandha menambahkan, untuk kepengurusan satu Kartu Keluarga (KK) dipatok Rp 125 ribu per kepengurusan dokumen, sementara untuk pembuatan dokumen KTP dipatok seharga Rp 150 ribu. Dimana hasilnya dibagi rata 50 : 50, antara calo pembuat KTP dan KK, serta oknum pegawai honorer Disdukcapil Kabupaten Malang.

"Jadi kalau dihitung per bulan itu lebih dari 150 KTP, dan lebih dari 30 KK rata-rata, yang dibuat, keuntungan lebih dari 5 juta per bulannya," ungkap dia.

Para tersangka ini dikatakan Gandha, menawarkan ke pemohon dokumen administrasi kependudukan untuk menguruskan pembuatannya, jaminannya bahwa pembuatan KTP dan KK itu bisa cepat selesai, serta tak perlu datang ke ke kantor Disdukcapil Kabupaten Malang.

Calo pada pembuatannya bekerja sama dengan oknum pegawai honorer Disdukcapil bernama Dimas Kharesa Oktoviano (37), yang kebetulan bertugas di administrator database atau operator SIAK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, warga Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

"(Modusnya) Ya menawarkan jalur barang lebih cepat, hanya kirim foto, kirim data, semua kirim WA. Kemudian di tempat antrian, menabrak seolah-olah di-pingpong, dilempar sana sini, secara tidak langsung akhirnya menggiring orang lewat jalur belakang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pungli KTP KTP Pungli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177947/eco_park-MOnL_large.jpg
Heboh Oknum Komunitas Fotografer Mematok Biaya Motret di Tebet Eco Park Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/525/3153605/kapolres-t2D9_large.jpg
Pungli Rp100 Ribu per Mobil, Parkiran di Depan Stadion Si Jalak Harupat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151405/pramono-wIba_large.jpg
Pramono Tugaskan Kadishub Periksa Petugas Derek Pungli Rokok ke Sopir Bajaj 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/340/3142921/viral-rPiz_large.jpg
Viral Oknum Polantas Diduga Pungli Rp150 Ribu ke Pengendara, Terekam Tawar-menawar Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140453/pungli-wPFo_large.jpg
Modus Jual Kantong, Preman Pungli Pedagang di Pasar Pedati Bogor Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127880/thr-R3Jq_large.jpg
Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Kades Minta THR Rp165 Juta: Sama Kayak Preman Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement