Dua Kelompok Pelajar di Lebak Bentrok, Satu Menderita Luka Tusuk

LEBAK - Dua kelompok pelajar di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten bentrok, Jumat (24/5/2024). Satu orang berinisial F mengalami luka tusuk di bagian punggung.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Wates Hutan Pinus perbatasan antara Kecamatan Lebak Gedong dan Sobang. Pemicu awalnya keributan di DM Instagram.

Kapolsek Sobang Iptu Rusnaka mengatakan, keributan dua kelompok pelajar itu diduga dipicu dari postingan pelajar berinisial E di media sosial. E adalah teman dari F.

"Jadi ada postingan status milik E di medsos yang rupanya tidak disukai oleh pelaku. Postingan ini yang diduga memicu saling jawab dan saling menantang lewat DM (direct Instagram) hingga mereka menyepakati untuk bertemu," ungkap Rusnaka kepada wartawan, Selasa (28/5/2024).

Keributan antara dua kelompok pelajar itu pun tak bisa terhindarkan. F yang ikut menemani E mengalami luka tusuk oleh salah satu dari kelompok lain.

Sementara itu, Kanit Krimum Polres Lebak Iptu M Alfian Hazali menyebut, pihaknya sudah menerima laporan terkait kejadian tersebut dan sedang dalam penyelidikan.

"Iya betul laporannya sudah ada, dan saat ini sedang ditangani oleh Unit PPA Polres Lebak karena korban dan pelaku masih di bawah umur," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)