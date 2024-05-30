Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Eli Cohen, Mata-Mata Mossad yang Menyamar di Pemerintahan Suriah

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |07:35 WIB
Kisah Eli Cohen, Mata-Mata Mossad yang Menyamar di Pemerintahan Suriah
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Eliyahu Ben-Shaul Cohen atau yang dipanggil Eli Cohen merupakan mata-mata Israel yang melakukan spionase di Suriah pada 1960an untuk memberikan Israel informasi intelijen penting terkait aktivitas militer serta politik Suriah.

Kesuksesan Cohen dalam menjalankan pekerjaan rahasianya di Suriah memberikannya reputasi sebagai mata-mata ulung yang mampu menyusup ke jajaran tertinggi pemerintah Suriah serta menjalin hubungan baik dengan para pemimpin Suriah. Karier Cohen berakhir pada 1965 ketika penyamarannya telah terbongkar dan diberikan hukuman mati gantung di Suriah.

Eli Cohen lahir pada 6 Desember 1924 di Alexandria, Mesir. Sejak usia muda, Cohen sudah memiliki semangat Zionisme yang tinggi. Oleh karena itulah dia bergabung dengan organisasi-organisasi kaum Zionis di Mesir sejak 1952. Cohen juga pernah terlibat secara tidak langsung dalam Operasi Susannah, kegiatan mata-mata Israel di Mesir. Operasi ini berujung gagal dan beberapa personilnya yang tertangkap sebagai mata-mata Israel diberi hukuman mati digantung.

Setelah kegagalan Operasi Susannah, Cohen berpindah tempat ke Israel untuk menjalani pelatihan spionase intensif pada musim panas 1955. Cohen baru mulai direkrut Badan Intelijen Israel, Mossad, pada 1961 dan langsung diberi pelatihan yang berkaitan dengan bidang intelijen. Menurut Jewish Virtual Library, Cohen diajari teknik mengemudi dengan cepat, kemahiran senjata, topografi, membaca peta, sabotase, dan yang terpenting yaitu transmisi radio serta kriptografi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047371/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_100_orang-MeSp_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 100 Orang saat Salat Subuh di Gaza, Sejumlah Negara Kecam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/18/3024999/viral-tentara-israel-ikat-pria-palestina-yang-terluka-di-kap-mobil-yang-berjalan-jsPlsR9DlE.jpg
Viral, Tentara Israel Ikat Pria Palestina yang Terluka di Kap Mobil yang Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019574/dua-wajah-israel-berpesta-rayakan-kebebasan-sandera-dan-korbankan-274-warga-palestina-yang-meregang-nyawa-831cQxwclv.jpg
Dua Wajah Israel, Berpesta Rayakan Kebebasan Sandera dan Korbankan 274 Warga Palestina yang Meregang Nyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019495/menteri-kabinet-perang-israel-mengundurkan-diri-pengamat-bentuk-frustasi-ke-netanyahu-OJDKPPGGKf.jpg
Menteri Kabinet Perang Israel Mengundurkan Diri, Pengamat: Bentuk Frustasi ke Netanyahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019484/netanyahu-ke-benny-gantz-ini-bukan-waktunya-tinggalkan-perang-di-gaza-E5jH6IvvuX.jpg
Netanyahu ke Benny Gantz: Ini Bukan Waktunya Tinggalkan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019481/pukulan-telak-bagi-netanyahu-ini-sebab-menteri-kabinet-perang-israel-mengundurkan-diri-l1CtwHN90a.jpg
Pukulan Telak Bagi Netanyahu, Ini Sebab Menteri Kabinet Perang Israel Mengundurkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement