HOME NEWS INTERNATIONAL

Cek Fakta: Arab Saudi Hapus Peta Palestina di Mata Pelajaran Sekolah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |11:13 WIB
Cek Fakta: Arab Saudi Hapus Peta Palestina di Mata Pelajaran Sekolah
Cek Fakta: Arab Saudi hapus peta Palestina di Mata Pelajaran Sekolah. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Laporan yang beredar di beberapa media baru-baru ini menyebutkan Arab Saudi tampaknya telah menghapus nama Palestina dari peta buku sekolahnya. Laporan ini muncul di tengah situasi Timur Tengah yang memanas karena perang Israel di Gaza dan kabar semakin dekatnya Riyadh dan Tel Aviv untuk mencapai normalisasi hubungan.

Laporan dari think tank pro-Israel IMPACT-se yang dilansir New Arab menyebutkan bahwa kurikulum baru Arab Saudi tampaknya telah menghapus nama Palestina dari peta di buku- buku pelajaran.

Gambar dari buku teks Studi Sosial dan Nasional tahun 2023-2024 menggambarkan peta Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya, dengan wilayah Palestina tidak disebutkan namanya, tidak seperti peta di buku teks tahun 2022, menurut laporan tersebut.

Namun, klaim dari laporan ini dibantah oleh akun Instagram Saudinesia, yang mengatakan bahwa nama Palestina mudah didapatkan dalam buku pelajaran Arab Saudi.

"peta negara-negara Arab dengan menyebutkan secara eksplisit Palestina jelas mudah didapati di buku pelajaran di sekolah-sekolah Arab Saudi," disampaikan oleh akun Instagram tersebut.

"Bahkan di buku Matematika di tingkat menengah pertama, Qubah Shakhra (Dome of The Rock, Kubah Batu) yang kerap disalahpahami sebagai Masjidil Aqsha, dibahas diameter dan penghitungannya secara matematika, setelah dijelaskan hakekatnya."

"Lebih rinci lagi, di buku Ilmu Pengetahuan Sosial tingkat menengah kedua semester tiga, jelas terperinci membahas tentang dunia Arab dan Islam, di mana anak-anak sekolah dididik dan diajarkan menempatkan Palestina sebagai negara yang diakui, tidak ada peta untuk negara Israel," tambah keterangan itu.

Halaman:
1 2
      
