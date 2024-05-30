BPIP Matangkan Persiapan Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila di Blok Rokan

DUMAI - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina melakukan pemantauan kesiapan lapangan dan perangkat jelang upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 1 Juni 2024, Rabu (29/05) di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai.

Peninjauan kesiapan tersebut dilakukan di tengah pelaksanaan gladi kotor persiapan upacara Peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024. Wakil Kepala BPIP meninjau kesiapan lapangan upacara serta segala perlengkapan yang akan didirikan di sekitarnya.

Dalam peninjauan kesiapan itu, dia juga menginstruksikan agar tenda dan panggung yang akan digunakan pada upacara perigatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024 segera dibangun. Mengingat waktu persiapan menuju Harlah Pancasila 1 Juni 2024 tersisa dua hari lagi.

“Tenda, dan juga segala perlengkapan yang akan digunakan, panggung untuk berdiri inspektur upacara, segera dibangun dan dipastikan kekokohannya untuk menopang inspektur upacara saat gelaran upacara 1 Juni nanti.” ujarnya.

Selain kesiapan lapangan dan kelengkapannya, gelaran pasukan, Paskibraka dan peserta upacara juga tak luput dari perhatian Pengarah Paskibraka Tingkat Pusat itu.

Terlihat juga, koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus dilakukan dalam rangka mempersiapkan upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 2024. Hadir dalam koordinasi di lapangan upacara, Pangdam I/Bukit Barisan serta Jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kepala Kesbangpol Kota Dumai, Perwakilan dari Pertamina Hulu Rokan, dan Perwakilan dari Polda Riau.

Turut mendampingi Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto, Wakil Kepala dan Sekretaris Utama BPIP, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP.