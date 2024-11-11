BPIP Perkuat Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyiaran

YOGYAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam penyiaran. Sehingga bisa menghadirkan konten berkualitas yang mengedepankan semangat kebangsaan dan persatuan.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi juga mengapresiasi sejumlah tokoh penyiaran dalam membuat konten berkualitas. Sehingga layak untuk mendapatkan Anugerah Penyiaran DIY 2024.

"BPIP sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena merupakan penghargaan bagi lembaga penyiaran, tokoh, dan pihak yang berkontribusi dalam dunia penyiaran," kata Yudian, dalam keterangannya, dikutip Senin (11/11/2024).

Yudian menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Anugerah Penyiaran DIY 2024 di Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta. Apalagi, kegiatan tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan, momentum memperkuat semangat kemerdekaan dengan konten yang berlandaskan Pancasila.

"Malam Puncak Anugerah Penyiaran DIY 2024 ini, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan adalah momentum untuk mensyukuri kemerdekaan dan meningkatkan kinerja melalui tindakan nyata," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prakoso, turut menandatangani kerja sama dengan Ketua KPID DIY, Hazwan Iskandar Jaya untuk memperkuat integrasi nilai Pancasila dalam penyiaran.

"Dengan penandatanganan naskah kerja sama ini, BPIP dan KPID DIY dapat bersama-sama mengarusutamakan Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Prakoso.