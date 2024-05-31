Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gunung Semeru Erupsi, Warga Diminta Tidak Beraktivitas Radius 5 Kilometer

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |10:41 WIB
Gunung Semeru Erupsi, Warga Diminta Tidak Beraktivitas Radius 5 Kilometer
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pada hari ini, Jumat (31/5/2024). Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas sepanjang radius 5 kilometer.

Dikutip dari laman resmi MAGMA Indonesia, Gunung Semeru menunjukan aktivitas erupsi pada pukul 09.34 WIB. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 108 detik.

“Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 108 detik,” demikian pernyataan MAGMA Indonesia yang dilihat Jumat (31/5/2024).

Dalam keterangan tersebut, masyarakat di minta untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi.

Halaman:
1 2
      
