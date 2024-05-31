Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Mencekam! Harimau Sumatera Tiga Kali Lintasi Perkebunan Warga

Indra Mulia Siagian , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |03:01 WIB
Mencekam! Harimau Sumatera Tiga Kali Lintasi Perkebunan Warga
Harimau (foto: dok youtube)
A
A
A

TAPSEL - Jejak Harimau Sumatera gegerkan warga Warga Desa Situmba Julu, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pasalnya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, kucing besar dengan nama latin Panthera Tigris Sondaica telah melintasi areal perkebunan warga sebanyak 3 kali.

Salah seorang warga, Wasalim Siregar mengatakan, penemuan jejak kucing besar ini hanya berkisar 800 meter dari pemukiman warga dan sekolah dasar negeri. Dimana, penemuan jejak tersebut terjadi pada Sabtu 25 Mei 2024 kemarin saat warga baru pulang dari kebun.

“Usai penemuan itu, pada Minggu (26/5/2024), petugas BKSDA datang kemari dan memasang kamera trap. Lokasinya tidak jauh dari sini, sekira 800 meter dari sekolah dasar ini,” ucapnya, Kamis (30/5/2024).

Tidak hanya kali ini saja, menurut Salim, Harimau Sumatera telah 3 kali melintasi kawasan tersebut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dimana, penemuan jejak harimau tersebut pertama kali pada tahun 2024 ini terjadi di Februari.

“Untuk tahun ini sudah 3 kali harimau tersebut melintas. Terbukti dengan adanya jejaknya. Untuk tahun ini aja penemuannya jejaknya di bulan puasa ada 2 kali. Dan yang ke 3 itu, Sabtu kemarin,” terangnya.

Untuk itu, warga berharap petugas BKSDA cepat menemukan harimau tersebut. Pasalnya, warga saat ini khawatir akan keselamatan mereka lantaran kawasan perlintasan harimau tersebut sama dengan perlintasan warga saat hendak ke kebun.

“Kita berharap secepatnyalah petugas menemukannya (harimau). Soalnya daerah perlintasannya sama dengan warga yang melintas untuk pergi ke kebun,” harapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178434//butet-SmtR_large.jpg
Dikeroyok Tiga Harimau di Tengah Hutan, Butet Selamat Berkat Perlawanan Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168069//viral-dvXF_large.jpg
Viral! Pengendara Motor Bersama Anaknya Diterkam Harimau, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/598/3165853//7_manusia_harimau-iRc5_large.JPG
7 Manusia Harimau Siap Mengaum di GTV Mulai 31 Agustus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161376//petani_tewas_diserang_harimau-RA1q_large.jpg
Diduga Diserang Harimau, Petani di Lampung Tewas dengan Kondisi Tubuh Tak Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/340/3150656//warga_tewas_diterkam_harimau-gcWk_large.jpg
Horor! Operator Alat Berat Perusahaan Tewas Diterkam Harimau saat BAB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/340/3146103//harimau_sumatera_masuk_perkebunan_warga_terekam_kamera_diduga_memangsa_sapi-gENi_large.jpg
Harimau Sumatera Masuk Perkebunan Warga Terekam Kamera, Diduga Memangsa Sapi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement