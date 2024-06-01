Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berlangsung Megah, 38 Finalis Miss Indonesia 2024 Tampil Berkilau

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:13 WIB
Berlangsung Megah, 38 Finalis Miss Indonesia 2024 Tampil Berkilau
38 finalis saat menari khas Miss Indonesia. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA - Ajang Pemilihan Miss Indonesia 2024 akhirnya tiba di malam penobatan. Acara puncak yang berlangsung megah ini digelar di studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan disiarkan secara langsung di RCTI, Rabu (29/5/2024).

Tahun ini, gelaran Miss Indonesia 2024 yang ke-18 kalinya diikuti oleh 38 provinsi, setelah adanya pemekaran Papua Barat Daya. Chairwoman Miss Indonesia Organizations sekaligus Ketua Dewan Juri Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, ke-38 perempuan ini memiliki talenta dan keterampilan sehingga tidak hanya mengandalkan kecantikan fisik semata.

"Perempuan-perempuan ini dari sabang sampai merauke sangat unik, dan semuanya mempunyai talenta," katanya saat red carpet malam penobatan Miss Indonesia 2024.

Hal tersebut terlihat saat para finalis Miss Indonesia 2024 memasuki panggung mengenakan gaun beraksen beads yang memberikan kesan glamour dan mewah. Tepuk tangan meriah pun menyambut para finalis saat menari khas Miss Indonesia dengan lihai dan anggun, menambah semarak acara.

Pesona berkilau para finalis semakin terasa saat mereka mengenalkan pendidikan dan kota asal dengan penuh percaya diri. Bukan sebuah proses instan, para finalis yang bertalenta dan memesona ini telah melewati audisi hingga menjadi perwakilan provinsi. Selanjutnya, para finalis melakukan serangkaian kegiatan di masa karantina selama 14 hari.

      
