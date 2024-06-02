Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Ratusan Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulsel

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |19:58 WIB
Ratusan Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulsel
Banjir di Sulsel (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir dengan ketinggian 5 hingga 50 cm melanda Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu 1 Juni 2024.

Banjir terjadi pukul 21.00 WITA dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Poros Ponrangae, Jalan Emyselan dan menggenangi pemukiman warga serta persawahan.

Hasil pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebanyak 325 kepala keluarga terdampak banjir.

"Kerugian materil akibat banjir tiga unit sarana pendidikan terendam, 325 unit rumah terendam, dan 140 Ha pesawahan terdampak. Dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (2/6/2024).

Adapun wilayah terdampak banjir meliputi Desa Sereang, Kelurahan Lautang Benteng, Rijang Pittu, Wala, Majelling dan Lakessi di Kecamatan Maritengngae. Kelurahan Sidenreng di Kecamatan Watang Sidenreng. Kelurahan Ponrangae di Kecamatan Pitu Riawa.

Upaya penanganan banjir BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pendataan wilayah terdampak banjir, pembersihan pohon tumbang dan evakuasi warga. Kondisi terkini banjir berangsur surut.

(Arief Setyadi )

      
