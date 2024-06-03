Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Madura Heboh, Bayi Masih Merah Ditemukan Menangis di Area Kuburan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |15:39 WIB
Madura Heboh, Bayi Masih Merah Ditemukan Menangis di Area Kuburan
A
A
A

PAMEKASAN – Warga dihebohkan dengan suara tangisan bayi di Dusun Jembul Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Madura.

Warga pun mencari sumber suara tangisan itu dan ternyata benar bayi berjenis kelamin laki laki ditemukan di area pemakaman.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto membenarkan adanya penemuan bayi wilayah hukum Polsek Pademawu.

“Ya betul ada penemuan bayi dan Kondisi bayi sehat, jenis kelamin laki-laki berat badan 3 Kg, tinggi badan 47 cm dan saat ini sudah ditangani bidan setempat serta dalam perawatan Mohammad Aris besrta keluarganya,” ungkapnya

Menurutnya, pada hari minggu (2/6/2024) Sekitar pukul 21.30 Wib. Mohammad Aris, (50), Petani, Warga Dusun Jembul Desa Tanjung bersama dua orang temannya, hendak ke Sawah untuk menggarap lahan tanaman tembakau.

kemudian mereka mendengar suara tangisan bayi, mendapati suara tersebut lalu mereka mencari sumber suara tangisan tersebut.

"Kemudian Mohammad Aris melihat bayi dalam keadaan telanjang dan orok (Ari-ari) masih melekat (basah) di Area TPU," ujarnya

Setelah menemukan mereka membawa bayi tersebut ke Bidan setempat.

Setelah mendapat laporan warga, jajaran Polsek Pademawu langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Madura Bayi Bayi dibuang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/629/3189323//viral-XmDM_large.jpg
Heboh Bayi 1 Bulan Diajak Mandi Bola ke Playground, Netizen: Pentingnya Jadi Ibu yang Berilmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3188068//asi-W295_large.jpg
Menghapus Stigma Exclusive Pumping, Pengalaman Nyata Seorang Ibu Pejuang ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/629/3187934//bayi-6FqR_large.jpg
Perjuangan Kartika Putri Lahirkan Muhammad Ali, Bayi Sempat Sungsang dan Terlilit Tali Pusar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/629/3185937//bumil-TVOY_large.jpg
Kisah Sedih Ibu dan Bayi di Papua Meninggal Usai Ditolak 4 RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185282//bayi-H7Et_large.jpg
Arti Purple Crying pada Bayi dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404//tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement