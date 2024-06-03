Madura Heboh, Bayi Masih Merah Ditemukan Menangis di Area Kuburan

PAMEKASAN – Warga dihebohkan dengan suara tangisan bayi di Dusun Jembul Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Madura.

Warga pun mencari sumber suara tangisan itu dan ternyata benar bayi berjenis kelamin laki laki ditemukan di area pemakaman.

Kasihumas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiarto membenarkan adanya penemuan bayi wilayah hukum Polsek Pademawu.

“Ya betul ada penemuan bayi dan Kondisi bayi sehat, jenis kelamin laki-laki berat badan 3 Kg, tinggi badan 47 cm dan saat ini sudah ditangani bidan setempat serta dalam perawatan Mohammad Aris besrta keluarganya,” ungkapnya

Menurutnya, pada hari minggu (2/6/2024) Sekitar pukul 21.30 Wib. Mohammad Aris, (50), Petani, Warga Dusun Jembul Desa Tanjung bersama dua orang temannya, hendak ke Sawah untuk menggarap lahan tanaman tembakau.

kemudian mereka mendengar suara tangisan bayi, mendapati suara tersebut lalu mereka mencari sumber suara tangisan tersebut.

"Kemudian Mohammad Aris melihat bayi dalam keadaan telanjang dan orok (Ari-ari) masih melekat (basah) di Area TPU," ujarnya

Setelah menemukan mereka membawa bayi tersebut ke Bidan setempat.

Setelah mendapat laporan warga, jajaran Polsek Pademawu langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).