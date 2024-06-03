Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sering Turun ke Masyarakat, Sekda Eman Suherman Disebut Unggulan di Pilkada Majalengka

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |22:12 WIB
Sering Turun ke Masyarakat, Sekda Eman Suherman Disebut Unggulan di Pilkada Majalengka
A
A
A

MAJALENGKA - Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman mengantongi peluang untuk menjadi pemimpin Majalengka di periode berikutnya. Sosok Eman dikenal merakyat dinilai jadi andalan masyarakat maju jadi calon bupati (cabup) Majalengka 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengatakan masyarakat butuh pemimpin yang bisa bekerja dan merakyat. Tidak hanya itu, Subiran mengakui jika masyarakat lebih senang dengan pemimpin yang bisa menunjukkan tren pembangunan.

“Dalam konteks Pilkada, masyarakat itu menginginkan pemimpin yang bisa kerja dan menunjukkan tren pembangunan, selain memang calon pemimpin harus merakyat,” kata Subiran.

Sosok Eman yang merakyat tergambar kala ia tak sungkan untuk turut hadir mendukung beberapa kegiatan yang beririsan langsung dengan masyarakat. Salah satunya adalah saat Eman berkunjung ke pameran wedding yang diselenggarakan oleh Talaga Expo Majalengka.

Di acara tersebut, besar harapan Eman agar para pelaku usaha yang bergerak di bidang Wedding Organizer bisa terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mengembangkan industri pernikahan. Lalu, ia juga berharap agar industri tersebut bisa semakin maju dan berkembang sehingga bisa memberikan pelayanan lebih baik untuk para calon pengantin di Majalengka.

Tidak hanya merakyat, Eman juga kerap turun langsung dan memberikan bantuan kepada masyarakat Majalengka. Seperti yang ia lakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
