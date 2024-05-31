Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bukan Kader Politik, Eman Suherman Jadi Cabup Pembeda di Pilkada Majalengka

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |23:16 WIB
Bukan Kader Politik, Eman Suherman Jadi Cabup Pembeda di Pilkada Majalengka
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman meramaikan bursa calon bupati (cabup) Majalengka. Keikutsertaan Eman jadi pembeda di Pilkada Majalengka karena statusnya yang bukan kader partai.

Direktur Lembaga Studi Visi Nusantara, Yusfitriadi, mengatakan sosok Eman bisa menjadi pembeda pada Pilkada 2024. Semakin sedikitnya sosok yang berasal dari kader politik dinilai bisa menjadi keuntungan bagi Eman untuk maju sebagai cabup Majalengka.

Meski Sempat Bermasalah, KPU Pastikan Tetap Gunakan Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024 

“Dengan minimnya figur yang berlatar belakang kader politik, Eman memiliki peluang yang cukup menarik dan mewarnai dinamika politik menjelang Pilkada 2024,” kata Yusfitriadi.

Nama Eman mencuat sebagai salah satu kandidat kuat cabup Majalengka. Eman, yang juga merupakan Ketua Kwartir Cabang Pramuka Majalengka adalah sosok yang sering turun membawa pramuka bisa berkontribusi banyak membantu warga Majalengka.

Eman pernah mencanangkan program bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang diperuntukkan bagi warga ekonomi lemah yang memiliki rumah tidak layak huni.

