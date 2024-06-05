Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Siber Meningkat, AS Sebut China Ancaman Global Keamanan Dunia Maya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:58 WIB
Serangan Siber Meningkat, AS Sebut China Ancaman Global Keamanan Dunia Maya
Serangan siber meningkat, AS sebut China ancaman global keamanan dunia maya (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa melaporkan peningkatan pesat serangan siber yang diyakini terkait badan intelijen yang disponsori atau dijalankan langsung oleh China. Serangan, yang muncul di berbagai penjuru dunia ini terjadi secara berkala, mendorong AS dan negara-negara yang terdampak menyebut negeri Tirai Bambu sebagai "ancaman bagi dunia maya dan keamanan siber global."

Masih terkait keamanan siber yang melibatkan China, pihak berwenang di AS baru-baru ini menangkap seorang warga negara Tiongkok karena diduga mengoperasikan botnet yang berisi 19 juta alamat IP terinfeksi di hampir 200 negara.

Mengutip dari The Hong Kong Post pada Rabu (5/6/2024), individu tersebut telah meraup keuntungan hingga setidaknya USD99 juta dengan menyewakan jaringannya kepada pihak tertentu untuk kejahatan siber, termasuk penipuan bantuan pandemi Covid-19.

Menurut laporan Epoch Times, mengutip Departemen Kehakiman AS (DoJ), warga China yang ditangkap telah diidentifikasi sebagai Wang Yunhe, (35). Ia disebut telah menawarkan para pelanggannya jaringan alamat IP yang telah disusupi dengan tarif tertentu. Operasi tersebut dilakukan sejak 2014 hingga Juli 2022.

Menurut pernyataan DoJ pada 29 Mei, layanan yang diberi nama "911 S5" tersebut memungkinkan penjahat dunia maya untuk menyembunyikan jejak digital mereka saat terlibat dalam aktivitas ilegal secara daring, termasuk kejahatan keuangan, penguntitan, pengiriman ancaman bom dan ancaman bahaya, ekspor barang secara ilegal, dan menerima serta mengirim materi eksploitasi anak.

Laporan Epoch Times mengutip dakwaan federal, yang menyebutkan bahwa para penjahat siber juga diduga menggunakan layanan botnet untuk melewati sistem deteksi penipuan keuangan di AS dan tempat lain. Mereka juga telah mencuri miliaran dolar dari lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, dan program pinjaman federal dengan menggunakan sistem milik Wang Yunhe.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement