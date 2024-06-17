Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putra Mahkota Puji Upaya Besar Arab Saudi dalam Melayani Jamaah Haji

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |07:07 WIB
Putra Mahkota Puji Upaya Besar Arab Saudi dalam Melayani Jamaah Haji
Putra Mahkota puji upaya Arab Saudi dalam melayani jamaah haji (Foto: SPA)
A
A
A

MINA – Putra Mahkota memuji upaya besar yang dilakukan Arab Saudi untuk melayani para peziarah atau jamaah haji. Hal ini diungkapkan Pangeran di Istana Kerajaan Istana Mina pada Minggu (16/6/2024).

Atas nama Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman, yang juga merupakan panglima tertinggi pasukan militer Saudi, Putra Mahkota dan Perdana Menteri (PM) Mohammed bin Salman menerima Grand Mufti Arab Saudi, pangeran, menteri, ulama dan syekh, tamu-tamu dari Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), komandan sektor keamanan dan militer serta pemimpin keluarga Pramuka yang berpartisipasi dalam haji tahun ini.

Pangeran mengatakan bahwa hal ini berperan penting dalam memberikan dampak besar dalam memungkinkan para peziarah atau jamaah untuk melakukan ritual mereka dengan mudah dan nyaman dalam suasana spiritual.

“Kami dengan senang hati, atas nama Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman, mengucapkan selamat kepada Anda dan seluruh umat Islam pada kesempatan Idul Adha yang diberkati, dan kami memohon kepada Tuhan untuk menerima amal baik semua orang dan mengembalikannya kepada kita semua. dengan kebaikan, keamanan dan kemakmuran. Negara dengan seluruh sektor terkait akan terus menyediakan segala sesuatu yang dapat melayani mereka yang mengunjungi Dua Masjid Suci dan membantu mereka menjalankan ibadah dalam suasana yang aman dan tenteram,” kata Putra Mahkota seraya berdoa agar Tuhan memberikan kesuksesan dan kemakmuran, dan meneruskan nikmat-Nya kepada mereka semua.

Dalam acara tersebut, Direktur Keamanan Umum dan Ketua Komite Keamanan Haji Letjen Mohammed Al-Bassami menyampaikan pidato tentang sektor militer yang berpartisipasi dalam operasi haji. Dalam pidatonya, Al-Bassami memuji elemen keberhasilan yang diberikan negara dengan memanfaatkan seluruh kemampuan manusia dan mekanik serta teknologi modern program kecerdasan buatan, yang berkontribusi dalam memfasilitasi kelancaran urusan haji, serta memperluas jangkauan ibadah haji kepada jamaah haji.

Pidatonya juga berfokus pada keakuratan implementasi rencana keamanan, yang dirumuskan sesuai dengan standar tertinggi dan landasan kualitas dalam perencanaan dan pengorganisasian.

Halaman:
1 2
      
