HOME NEWS INTERNATIONAL

Salat Idul Adha Digelar di Seluruh Arab Saudi, Jamaah Berbondong-bondong ke Masjid di Pagi Hari

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |06:33 WIB
Salat Idul Adha Digelar di Seluruh Arab Saudi, Jamaah Berbondong-bondong ke Masjid di Pagi Hari
Salat Idul Adha digelar di seluruh Arab Saudi, jamaah berbondong-bondong ke masjid di pagi hari (Foto: SPA)
A
A
A

MAKKAH — Warga dan para pengunjung di seluruh Arab Saudi menunaikan salat Idul Adha pada Minggu (16/6/2024).

Para jamaah berbondong-bondong ke masjid-masjid di pagi hari, di mana persiapan yang cermat telah dilakukan untuk menawarkan pengalaman salat yang lancar dan aman.

Umat Muslim berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan shalat Idul Adha. Yang memimpin jamaah adalah Imam Syeikh Dr. Abdulrahman Al-Sudais.

Dikuti Saudi Gazette, Al-Sudais menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada para jamaah haji, berdoa agar Allah menerima haji mereka, mengakui pengabdian mereka, dan memberi mereka pengampunan atas pelanggaran mereka.

Halaman:
1 2
      
