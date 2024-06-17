Idul Adha 2024, Optimalkan Penyaluran Hewan Kurban Cegah Stunting di Daerah Tertinggal

JAKARTA – Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyalurkan hewan kurban di berbagai titik tertinggal, terluar, terdepan tau 3T di Indonesia.

Lokasi penyaluran tersebut diantaranya berada di Aceh, Palembang, Lampung, Garut, Serang, Banjarmasin, Purwokerto, Solo, Mataram, dan Makassar.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatajan, pemilihan lokasi penyaluran daging kurban tahun ini sengaja difokuskan bagi mereka yang sulit secara akses dan memiliki kondisi khusus dengan angka stunting paling tinggi.

"Momentum kurban tahun ini selain bernilai ibadah di Hari Raya Idul Adha juga sebagai bentuk komitmen PNM mendukung program zero stunting di Indonesia," ujar Arief, Senin (17/6/2024).

Kurban tahun ini, sambungnya, juga menjadi wujud syukur PNM yang telah 25 tahun mengabdi untuk negeri khususnya dalam memberdayakan ultra mikro Indonesia. Momentum Idul Adha sekaligus kesempatan bagi PNM untuk berbagi di daerah 3T.

“Penyerahan hewan kurban di daerah 3T melalui masjid terdekat dari unit setempat dengan tampilan yang paling sederhana secara bangunan. Karena biasanya semakin besar dan bagus suatu masjid, yang berkurban di sana juga semakin banyak. Jadi kami imbau untuk pilih yang sesederhana mungkin. Saya berharap, kurban dari PNM dapat terus menumbuhkan asa pejuang ultra mikro yang setiap hari berkorban melalui jalur yang sulitnya luar biasa," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)