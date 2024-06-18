Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |17:04 WIB
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
Sapi (Foto: Spunik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang panitia kurban di Masjid Nurul Yaqin, Way Halim, Bandarlampung bernama Sutiyono muntah darah dan tak sadarkan diri usai ditendang sapi kurban yang hendak disembelih. Dia akan menjalani operasi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo.

Sutiyono ditendang sapi yang mengamuk saat hendak disembelih untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Sapi itu diduga kaget dengan suara sepeda motor dari bengkel sehingga seketika mengamuk.

Rekan Sutiyono, Sardi mengatakan bahwa usai insiden tersebut, Sutiyono langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
