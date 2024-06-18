Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Domba Kurban Kabur Naik ke Atas Genteng Rumah Warga saat Mau Disembelih

Mochamad Andi Ichsyan , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |12:05 WIB
Viral! Domba Kurban Kabur Naik ke Atas Genteng Rumah Warga saat Mau Disembelih
Warga menunjukkan domba naik ke atas genteng saat mau disembelih di Cianjur (MPI)
A
A
A

CIANJUR – Berbagai kejadian unik mewarnai momentum pemotongan hewan kurban. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ada seekor domba kabur lalu naik ke atas genteng rumah warga saat mau disembelih untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Peristiwa yang terjadi di Kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cempaka, pada Senin 17 Juni 2024 pagi itu, sempat viral di media sosial.

Aksi domba kurban nangkring di atas genteng rumah jadi tontonan perhatian warga. Mereka pun tertawa melihat kejadian itu dan turut mengabadikannya dengan kamera ponsel

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024060/viral_sate_meledak-UCiu_large.jpg
Viral Arang Sate Daging Kurban Tiba-Tiba Meledak, Kena Azab?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024056/viral_babi_untuk_kurban-oW1g_large.jpg
Viral Mualaf Ini Bawa Babi untuk Hewan Kurban, Netizen: Bikin Bingung Malaikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022809/5-fakta-kerbau-ngamuk-saat-mau-disembelih-seruduk-panitia-kurban-lalu-kabur-ke-ciawi-izZRlnpPVS.jpg
5 Fakta Kerbau Ngamuk saat Mau Disembelih, Seruduk Panitia Kurban lalu Kabur ke Ciawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022947/terjadi-peningkatan-volume-kendaraan-di-tol-trans-jawa-selama-libur-idul-adha-berikut-rinciannya-yxA4I6rwdz.jpg
Terjadi Peningkatan Volume Kendaraan di Tol Trans Jawa Selama Libur Idul Adha, Berikut Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/340/3022880/kaget-mau-disembelih-sapi-ngamuk-tendang-panitia-kurban-hingga-muntah-darah-dan-masuk-rs-qXMiDcEiLt.jpg
Kaget Mau Disembelih, Sapi Ngamuk Tendang Panitia Kurban hingga Muntah Darah dan Masuk RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022892/libur-idul-adha-2024-hujan-deras-guyur-tmii-Oe4yIeF3si.jpg
Libur Idul Adha 2024, Hujan Deras Guyur TMII
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement