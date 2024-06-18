Viral! Domba Kurban Kabur Naik ke Atas Genteng Rumah Warga saat Mau Disembelih

Warga menunjukkan domba naik ke atas genteng saat mau disembelih di Cianjur (MPI)

CIANJUR – Berbagai kejadian unik mewarnai momentum pemotongan hewan kurban. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ada seekor domba kabur lalu naik ke atas genteng rumah warga saat mau disembelih untuk kurban Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.

Peristiwa yang terjadi di Kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cempaka, pada Senin 17 Juni 2024 pagi itu, sempat viral di media sosial.

Aksi domba kurban nangkring di atas genteng rumah jadi tontonan perhatian warga. Mereka pun tertawa melihat kejadian itu dan turut mengabadikannya dengan kamera ponsel

