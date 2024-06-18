Gunung Ibu Erupsi Malam Ini, Tinggi Abu Vulkanik 2 Ribu Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi malam hari ini, Selasa (18/5/2024), pukul 20.35 WIT. Saat erupsi, Gunung Ibu luncurkan 2000 meter abu vulkanik di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Selasa, 18 Juni 2024, pukul 20:35 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 2000 m di atas puncak (± 3325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Axl Roeroe dalam keterangannya.

Axl Roeroe mengatakan bahwa kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 241 detik.

Sementara itu, Axl Roeroe meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )