5 Fakta Jambret Viral di CFD Identitasnya Sudah Diketahui, Polisi Ultimatum Pelaku

JAKARTA - Polisi meminta pelaku jambret di Car Free Day (CFD) Jakarta, Jalan Thamrin-Sudirman untuk menyerahkan diri karena pihaknya telah mengantongi identitas yang diduga pelaku penjambretan yang dilakukan pada Minggu (16/6/2024) kemarin.

Berikut Fakta yang Berhasil dihimpun:

1. Polisi Identifikasi Wajah dan Plat Nomor

Hal itu dilakukan setelah polisi melakukan identifikasi terhadap wajah pelaku yang viral di media sosial dan juga plat kendaraan yang digunakan pelaku.

2. Polisi Ultimatum Pelaku

"Diimbau untuk menyerahkan diri dan bagi masyarakat atau keluarga yang mengenali pelaku agar melaporkan ke polisi terdekat. Tim buser juga bergerak di lapangan untuk menangkap pelaku," kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Aditya Simanggara, saat dihubungi Selasa (18/6/2024).

3. Identitas Sudah Dikantongi

Aditya mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas jambret yang beraksi di Car Free Day (CFD) yang wajahnya viral di media sosial karena terjepret bidikan kamera fotografer saat melancarkan aksinya Minggu (16/6/2024) kemarin.

"Untuk pelaku sudah kita dalami. Kita sudah mengantongi yang diduga pelaku dan masih dalam pengerjaan," kata Kapolsek Tanah Abang, AKBP Aditya Simanggara saat dihubungi, Selasa (18/6/2024).

4. Polisi Janji Usut Tuntas

Aditya mengatakan, pihaknya akan terus mengusut tuntas kasus jambret di CFD hingga pelakunya tertangkap.

"Tetap kita usut," ujar Aditya