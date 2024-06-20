Sudah 4 Hari, 3 Desa di Sorong Selatan Terendam Banjir

SORONG - Banjir bah yang melanda tiga desa yakni Desa Udagaga, Desa Adona, Desa Kayu Biro, Distrik Kokoda Utara, Kabupaten Sorong Selatan hingga saat ini belum juga surut.

Dari tiga desa yang terendam banjir, Desa Udagaga masuk dalam kategori parah, di mana hampir seluruh desa terendam banjir.

Tinggi banjir diperkirakan mencapai lutut hingga dada orang dewasa. Banjir merendam rumah penduduk, sekolah, rumah ibadah dan fasilitas kesehatan.

Penduduk desa sangat berharap perhatian pemerintah daerah baik Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat.

Aparat Kampung Udagaga, Andi Tarage mengatakan, hingga saat ini masyarakat tidak dapat mencari nafkah baik dengan melaut maupun bertani karena kondisi air yang tak kunjung surut.

Saat ini, masyarakat hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialami dan menunggu bantuan pemerintah. Banjir yang melanda tiga desa selain dipicu akibat curah hujan yang tinggi juga diduga akibat bukaan ribuan hektare lahan untuk invetasi perkebunan sawit di daerah tersebut.

(Arief Setyadi )