Gunung Ibu Erupsi Malam Ini, Luncurkan 1000 Meter Abu Vulkanik

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi malam hari ini, Kamis 20 Juni 2024, pukul 20.10 WIT. Saat erupsi, Gunung Ibu luncurkan 1000 meter abu vulkanik di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Kamis, 20 Juni 2024, pukul 20:10 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Gradita Trihadi dalam keterangannya.

Gradita Trihadi mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas sedang ke arah utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 4 mm dan durasi 98 detik.

Sementara itu, Gradita Trihadi meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Qur'anul Hidayat)