Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas dan Jihad Islam Lawan Pasukan Israel Gunakan Roket Anti-tank dan Bom Mortir

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |06:42 WIB
Hamas dan Jihad Islam Lawan Pasukan Israel Gunakan Roket Anti-tank dan Bom Mortir
Hamas dan Jihad Islam lawan pasukan Israel dengan rudal anti-tank dan mortir (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Kelompok sayap bersenjata Hamas dan Jihad Islam mengatakan para pejuang melawan pasukan Israel dengan roket anti-tank dan bom mortir, dan di beberapa daerah meledakkan alat peledak yang sudah dipasang sebelumnya terhadap unit-unit tentara.

Sayap bersenjata Hamas mengatakan pada Kamis (20/6/2024) bahwa pejuangnya menyerang dua tank Israel dengan roket anti-tank di kamp Shaboura di kota Rafah. Setelah serangan itu, tentara melarikan diri ke gang-gang kamp sebelum ditembak mati oleh para pejuang, kata kelompok itu. Belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim Hamas tersebut.

Pada Kamis (20/6/2024), pihak berwenang Israel membebaskan 33 warga Palestina yang telah ditahan selama beberapa bulan terakhir oleh pasukan Israel di berbagai wilayah kantong tersebut. Para tahanan yang dibebaskan dirawat di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir Al-Balah di Jalur Gaza tengah setelah mereka mengeluhkan penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh sipir penjara Israel.

Dikutip Reuters, Israel membantah melakukan penganiayaan terhadap tahanan Palestina. Kelompok hak asasi manusia Palestina dan internasional telah mengkritik apa yang mereka katakan sebagai perlakuan buruk Israel terhadap tahanan Gaza dan berulang kali menuntut agar Israel mengungkapkan keberadaan dan informasi tentang kesejahteraan mereka.

Kampanye darat dan udara Israel dipicu ketika militan pimpinan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut penghitungan Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182503/terowongan-6WPq_large.jpg
AS Tekan Israel Agar Beri Akses Aman Ratusan Pejuang Hamas di Terowongan Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182500/rafa-vaP3_large.jpg
Hamas Tolak Menyerah di Rafah dan Ancam Batalkan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178963/hamas-np5e_large.jpg
Palestina Bersatu, Hamas Siap Dialog Nasional dengan Berbagai Faksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177040/hamas-Nhm5_large.jpg
Hamas Serahkan 2 Jenazah Sandera ke Israel, Kesulitan Temukan Sisa Korban di Reruntuhan Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176851/hamas-JxYU_large.jpg
Tegas! Hamas Eksekusi Massal Anggota Kelompok yang Berafiliasi dengan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176827/sandera-K9LO_large.jpg
Hamas Serahkan Jasad Sandera Setelah Israel Ancam Pangkas Bantuan Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement