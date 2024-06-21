Gunung Lewotobi Laki-laki Dua Kali Erupsi, Waspada Banjir Lahar Hujan

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi sebanyak dua kali pada dini hari ini, Jumat (21/6/2024), pukul 01.02 WITA dan 02.12 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik masing-masing setinggi 600 dan 700 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Jumat, 21 Juni 2024, pukul 02:12 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 700 m di atas puncak (± 2284 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Adzan Anugrah Indiarsyah dalam keterangannya.

Adzan melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 18.5 mm dan durasi 404 detik.

Sementara itu, Adzan meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 KM dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki serta sektoral 4 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.