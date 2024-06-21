Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Wanita Buka Jendela Lantai 3 Sebelum Ada yang Jatuh Terpental dari Treadmill

Uun Yuniar , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:41 WIB
Viral! Wanita Buka Jendela Lantai 3 Sebelum Ada yang Jatuh Terpental dari Treadmill
Wanita buka jendela lantai 3 gedung Gym viral di media sosial (Foto: Tangkapan Layar)
PONTIANAK - Sebuah video tangkapan kamera pengawas atau TV, berdurasi 34 detik, yang menunjukan seorang wanita sedang membuka jendela lantai tiga, gedung K-Gym Pontianak, sebelum tragedi jatuhnya seorang perempuan lari di treadmill hingga tewas, jadi viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV tersebut Nampak seorang wanita berambut Panjang membuka jendela lantai tiga. Wanita tersebut datang menghampiri jendela dan langsung membukanya.

Usai membuka jendela, wanita tersebut berlalu menuju ke tempat lainnya.

"Perempuan yang membuka jendela lantai tiga Gedung K-Gym tersebut akan diperiksa," ujar Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Antonius Trias Kuncorojati, Jumat (21/6/2024).

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pemanggilan terhadap perempuan yang ada di dalam video tersebut.

Sedikitnya, sudah delapan saksi telah diperiksa Satreskrim Polresta Pontianak terkait peristiwa tewasnya Fathiya Nur Eka R, seorang wanita berusia 22 tahun, yang jatuh dari lantai 3 gedung K-Gym Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat.

(Angkasa Yudhistira)

      
