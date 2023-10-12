Tragis! 2 Siswa SMAN 2 Bandung Jatuh dari Lantai 2 Sekolah

BANDUNG - Dua siswa SMAN 2 Bandung jatuh dari lantai dua sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).

Siswa tersebut terpeleset dari tembok saat bermain di gedung sekolah. akibat kejadian tersebut, kedua siswa itu mengalami luka.

Peristiwa tersebut terjadi saat jam istirahat sekolah, saat kejadian para guru sedang mengadakan kegiatan tasyakuran di ruang guru, kemudian ada siswa yang melapor bahwa ada siswa yang jatuh dari lantai dua sekolah.

Ketika didatangi, kedua siswa sudah terbaring di tanah mengerang kesakitan. Siswa tersebut sedang duduk di tembok yang seharusnya tidak boleh diduduki oleh siswa karena berbahaya.

“Kedua siswa tersebut terpeleset hingga akhirnya jatuh saat sedang duduk,” ujar Wakasek Bidang Humas SMAN 2 Bandung, Asep Suryanto.