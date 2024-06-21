Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Baru Keluar dari Penjara, Remaja 17 Tahun di Purwakarta Kembali Ditangkap

Asep Supiandi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |16:43 WIB
Baru Keluar dari Penjara, Remaja 17 Tahun di Purwakarta Kembali Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PURWAKARTA - Seorang remaja di Purwakarta, tak kapok mengedarkan narkoba jenis sabu meski sebelumnya sempat ditangkap untuk kasus yang sama. Remaja tersebut berinisial RDI (17) warga Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta.

Beredar kabar, remaja tersebut diduga anak seorang penyanyi terkenal. Hanya saja polisi enggan memberikan keterangan soal status tersangka sebagai anak dari seorang publik figur.

"Mohon maaf, tersangka merupakan anak berhadapan dengan hukum dan kita menghargai untuk tidak membuka profilnya," kata Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain Kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

Edwar menjelaskan, RDI sempat terjerat kasus yang sama di tahun sebelumnya, dan bebas pada Januari 2024. Kemudian tersandung kasus yang sama pada April 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192909//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-QqEl_large.jpg
Kriminal hingga Narkoba, 366 Tersangka Diciduk Polres Tanjung Priok Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192338//polda_riau-3AVn_large.jpg
Sepanjang 2025, Polda Riau: Kejahatan Turun 17 Persen dan Sita Narkoba Senilai Rp892 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928//tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/340/3191895//penangkapan_kurir_narkoba-rMoj_large.jpg
Aksi Kejar-kejaran dengan Kurir Narkoba, Polisi Sita 2,7 Kg Sabu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement