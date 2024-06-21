Baru Keluar dari Penjara, Remaja 17 Tahun di Purwakarta Kembali Ditangkap

PURWAKARTA - Seorang remaja di Purwakarta, tak kapok mengedarkan narkoba jenis sabu meski sebelumnya sempat ditangkap untuk kasus yang sama. Remaja tersebut berinisial RDI (17) warga Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta.

Beredar kabar, remaja tersebut diduga anak seorang penyanyi terkenal. Hanya saja polisi enggan memberikan keterangan soal status tersangka sebagai anak dari seorang publik figur.

"Mohon maaf, tersangka merupakan anak berhadapan dengan hukum dan kita menghargai untuk tidak membuka profilnya," kata Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain Kepada wartawan, Jumat (21/6/2024).

BACA JUGA: Polisi Buru Pemasok Sabu ke Virgoun

Edwar menjelaskan, RDI sempat terjerat kasus yang sama di tahun sebelumnya, dan bebas pada Januari 2024. Kemudian tersandung kasus yang sama pada April 2024.