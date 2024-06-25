Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Awalnya Dikira Maling, Teryata Ibu Hamil Melahirkan di Kebun Sawit

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |10:04 WIB
Awalnya Dikira Maling, Teryata Ibu Hamil Melahirkan di Kebun Sawit
Ibu hamil melahirkan di perkebunan sawit. (Foto: Ist/Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Warga di kawasan Bukit Baling, Sekernan di Jalan Raya Nasional Kabupaten Muarojambi, Jambi menuju Pekanbaru, Riau, dikejutkan dengan seorang ibu hamil yang melahirkan di perkebunan sawit milik warga.

Warga sempat curiga dengan gerak-gerik ibu tersebut dengan suaminya berserta kedua anaknya. Mereka awalnya diduga sedang melakukan aksi pencurian buah sawit.

Saat itu seorang warga mencurigai keberadaan mereka sedang melakukan pencurian tandan buah sawit. "Mereka ini ada di semak-semak di tempat penampung kelapa sawit warga. Jadi warga curiga," ucap Arja'i, Selasa (25/6/2024).

Namun setelah didekati, warga menemukan seorang ibu hamil akan melahirkan di dekat semak-semak. "Ibu hamil dan suaminya tersebut meminta bantuan untuk melahirkan," ujarnya.

Kepada warga, mereka mengaku berasal dari Indragiri Hilir, Riau akan menuju Sumatra Selatan. Namun di pertengahan jalan, sang istri meminta suaminya untuk berhenti karena merasa akan melahirkan. Beruntung ada warga yang melihat.

"Proses kelahiran cukup dramatis, karena saat melakukan pemotongan tali pusat bayi, warga menggunakan senjata tajam jenis pisau," tutur Arja'i.

Selanjutnya oleh warga, ibu dan bayi perempuan yang baru dilahirkan tersebut dibawa ke pos penimbangan kelapa sawit.

"Alhamdulillah kondisi ibu dan bayinya dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini masih berada di rumah warga untuk istirahat," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
