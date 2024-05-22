Tragis! Ibu Hamil di Lebak Tewas Terlindas Dump Truk

LEBAK - Kecelakaan Lalu lintas terjadi di Jalan Jendral Sudirman, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (22/5/2024).

Seorang pengendara tewas mengenaskan dalam persitiwa laka tersebut. Korban adalah Dewi Pratiwi, warga Curugbitung, Kabupaten Lebak itu meregangnyawa bersama bayi yang di dalam kandungannya usai terlindas dump truk.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 15.20 WIB. Kala itu motor yang dikemudikan melaju dari arah Rangkasbitung. Sesampainya di lokasi kejadian korban yang berbonceng tiga orang berusaha menyalip dump truk bermuatan pasir.

Nahas, saat menyalip secara tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan ibu hamil itu hilang kendali sehingga terjatuh. Korban Dewi yang tengah mengandung terjatuh ke bagian kolong mobil sedangkan dua penumpang lainnya yakni sang anak dan rekannya ke arah berlawanan.