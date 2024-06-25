Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Terjang Halmahera Selatan, Lebih dari 3 Ribu Jiwa Terdampak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |21:32 WIB
Banjir Terjang Halmahera Selatan, Lebih dari 3 Ribu Jiwa Terdampak
Banjir terjang Halmahera Selatan (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari menyebutkan, ada lebih dari 3 ribu jiwa terdampak bencana banjir yang melanda Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur di Kabupaten Halmahera Selatan pada Minggu, 23 Juni 2024 malam.

"Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan warga terdampak banjir 923 KK atau 3.050 Jiwa," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/6/2024).

Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terus menerus mengguyur wilayah Gane Barat pada 22-23 Juni 2024 kemarin menyebabkan debit air di beberapa sungai naik dan meluap ke pemukiman warga hingga membuat ribuan warga terdampak. Selain itu, sebanyak 923 unit rumah terendam air dengan ketinggian mencapai 70 sentimeter hingga 1 meter, 13 unit rumah rusak berat, dan 13 unit rumah rusak ringan.

"Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti satu titik akses jalan Desa terdampak, satu jembatan, sarana ibadah, talud penahan tebing sungai, pagar sekolah, dan pagar desa juga mengalami kerusakan," tuturnya.

Ia menerangkan, sebanyak 422 jiwa warga masyarakat Desa Kota Low Kecamatan Gane Timur mengungsi di Sekolah dan sanak saudara terdekat yang jauh dari jangkauan dampak bencana. Tidak ada laporan korban jiwa meninggal akibat bencana tersebut.

"Adapun lokasi terdampak meliputi Desa Koititi di Kecamatan Gane Barat. Desa Fida Akelamo, Kebun Raja, Maffa, Foya, Kota Low, Tobaru, Foya Tobaru, dan Waimily di Kecamatan Gane Timur," katanya.

(Arief Setyadi )

      
