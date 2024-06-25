Ketum IPHI Ismed Hasan Putro Meninggal, Dimakamkan Hari Ini di TPU Cikutra Bandung

BANDUNG - Kabar duka datang dari Ikatan Persaudaraan Haji Idonesia (IPHI). Pasalnya, Ketua Umum IPHI, Ismed Hasan Putro meninggal dunia pada Senin (24/6/2024) malam.

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke Rahmatullah Bang Ismed Hasan Putro (Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Idonesia)" demikian isi pesan di WhatsApp Group (WAG), Selasa (25/6/2024).

Berdasarkan informasi tersebut, bahwa saat ini, jenazah Ismed berada di rumah duka di Jalan Alfa 97, Komplek Unpad II Cigadung, Kota Bandung.

"Jenazah di rumah duka Komplek UNPAD 2. Jln. Alfa no. 97 Cigadung, Bandung," katanya.

Disebutkan, almarhum akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Cikutra, pada hari ini pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima, Ismed Hasan Putro dikabarkan meninggal setelah terjatuh di kamar mandi ba’da magrib.

Untuk diketahui, Ismed merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) di Ciputat Jakarta. Ia melanjutkan kuliah S2 ke Universitas Indonesia (UI) di Jakarta.